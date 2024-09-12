Dışişleri Bakanlığından Özbekistan'la Yapılan Üçlü Toplantıya İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan’la yapılan üçlü toplantı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın, 12 Eylül 2024 günü Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te karşıtlarıyla üçlü formatta bir araya geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "İlk kez bu formatta yapılan görüşmelerde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in ortaya koyduğu irade çerçevesinde, ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alınmıştır. Bölgesel meselelerin yanı sıra, terör ve aşırıcılık, düzensiz göç ve kaçakçılık gibi sorunlarla ortak mücadele yolları istişare edilmiştir. Görüşmelerin neticesinde, iki ülke arasındaki somut iş birliğinin kurumsallaşması ve sistematik olarak sürdürülmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabık kalınmış ve söz konusu metin katılımcılar tarafından imzalanmıştır. Yol haritası, siyasi iş birliği ve parlamenter diplomasi; ticaret, ekonomi ve yatırım; savunma, güvenlik ve içişleri başlıkları ile kültürel ve insani alanlarda atılacak somut adımları içermektedir. Kardeş ülke Özbekistan’la olan kapsamlı stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA