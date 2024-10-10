Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Karargâhı'na saldırısının, "attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürü" olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Karargâhı'na saldırısına ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz. İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL Karargâhı'na ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Kaynak: ANKA