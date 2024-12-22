Hakan Fidan Şam'da: Suriye'nin Yeni Lideri Eş-Şara İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Görüşme devrik lider Beşar Esad'ın sarayında gerçekleşti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Görüşme, devrik lider Beşar Esad'ın sarayında gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Hakan Fidan Şam'da: Suriye'nin Yeni Lideri Eş-Şara İle Görüştü - Resim : 1

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Hakan Fidan Şam'da: Suriye'nin Yeni Lideri Eş-Şara İle Görüştü - Resim : 2

İLK OLARAK MİT BAŞKANI KALIN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından ülke yönetimine gelen HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ile ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın görüşmüştü.

Kalın, Emevi Camii'nde namaz kılarken, Kalın'ın makam aracını el-Şara'nın sürmesi gündem olmuştu.

Hakan Fidan Şam'da: Suriye'nin Yeni Lideri Eş-Şara İle Görüştü - Resim : 3

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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