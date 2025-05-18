Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'ı ziyaret edecek. Bakan Fidan’ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç’le görüşmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'a Gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziayrette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Fidan’ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç’le görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın görüşmelerinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Türkiye’nin Balkanlar’da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine, bu çerçevede Sırbistan’la gelişen iş birliğine verdiği önemi vurgulaması, Bosna-Hersek’teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etmesi, bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini dile getirmesi bekleniyor.



Kaynak: ANKA

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