Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır’a Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ağustos ayı başında Mısır’a gitmeye hazırlanıyor. Mısır’da temmuz ayı başında göreve gelen yeni Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile görüşecek olan Fidan’ın gündeminde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin Türkiye ziyaretinin hazırlıkları var.

Şubat ayında Kahire’de iki ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında yapılması için ortak bildiri imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın gelecek hafta gerçekleşmesi beklenen ziyaretinde iki lider arasındaki toplantıların hazırlıkları yapılacak.

Hürriyet’ten Gonca Şenay imzalı habere göre, Bakan Fidan’ın ziyaretinde Gazze en önemli başlıklardan. Filistin meselesinin yanında Libya, Sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde, kalıcı istikrar ve barış sağlanması iki ülke için de büyük önem taşıyor. Kahire’de bir diğer önemli başlık da Doğu Akdeniz olacak.

Türkiye ile Mısır arasında bir dönem diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı ama iki ülke arasındaki ticari ilişkiler devam etti. Şimdi hedef bugün 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak.