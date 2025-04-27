Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü

Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar’daki diplomatik temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.

Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Katar
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