Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Katar’ın başkenti Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar’daki diplomatik temaslarına devam ediyor. Fidan, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.
Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşme gerçekleştirmişti.
Kaynak: İHA