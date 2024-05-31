Dışişleri Bakanı Fidan'dan NATO'ya 'Filistin tepkisi: 'Ukrayna'daki gibi ilkeli bir duruş göstermesi gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag’da yapılan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, Türkiye'nin Ukrayna konusunda desteğinin tam olduğunu ve Cumhurbaşkanının bu konudaki iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Ancak NATO'nun bu savaşın bir parçası olmasını istemediklerini, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması ve özgürlüğüne kavuşması için desteklenmesi gerektiğini, ancak NATO'nun savaşa taraf olmasının daha büyük bölgesel krizleri beraberinde getireceğini kaydetti.

'TÜRKİYE, GAZZE SORUNUNA DİKKAT ÇEKEN TEK ÜLKE'

NATO, bir güvenlik örgütü. Küresel güvenlik sorunları çıkmadan önce de ilgilenmesi gerekiyor. Gazze sorununun, İsrail-Filistin meselesinin bölgesel bir sorun olarak görülmekle beraber küresel bir güvenlik sorununa dönüşme probleminin olduğunu hatta belli açılarıyla dönüştüğünü de gündeme getirdik. Türkiye, Gazze sorununa dikkat çeken hemen hemen tek ülke oldu. Burada eğer Gazze'deki katliam, soykırım durdurulamazsa, hemen bir ateşkes anlaşması ve insani yardım hamlesi başlatılmazsa, akabinde iki devletli çözüme gidilmezse, bu sorunun giderek daha da büyüyeceğinin, evrileceğinin, başka aktörleri de içine alacağının ve küresel bir soruna dönüşeceğinin altını tekrar çizdik. NATO’nun nasıl Ukrayna’da işgale karşı gösterdiği bir duruş var. Aynı şekilde Filistin’de de işgale karşı ilkeli bir duruş göstermesi gerekiyor.

'İHTİYAÇ OLAN FİLİSTİN'İN EGEMENLİK HAKLARININ VE TOPRAĞININ VERİLMESİDİRİ'

Bundan sonra ne yapılmalı konusuna geldik çünkü yaklaşık 150 ülke artık Filistin'i tanımış durumda ama Filistin'in sınırları ve egemenlik hakları inanılmaz bir şekilde ihlal ve işgal edilmiş durumda İsrail tarafından. Bu işgalin bulunduğu yerde Filistin etkili bir devlet olarak hayata geçemiyor. Özellikle geçen hafta Avrupa'da yapılan toplantılarda Brüksel'de, 'Filistin yönetimi nasıl güçlendirilir' mali sorunları sürekli gündeme getirildi. Filistin Başbakanı sorunlarını anlattı, başka ülkeler neler yapılmalı onu anlattı. Ama biz şunu söyledik, 'Filistin yönetimine yardım yapmak yerine Filistin yönetiminin kendi ayakları üzerinde durmasına izin verin, kendi vergilerini toplaması, kendi gümrük yerlerini alması yani tam bir devlet gibi işlemesine izin verirseniz zaten uluslararası toplumun ekonomik olarak çok fazla Filistin'e destek vermesine gerek kalmayacak'. Ama ihtiyaç olan Filistin'e ekonomik destek değil, ihtiyaç olan Filistin'in öncelikli olarak egemenlik haklarının ve toprağının verilmesidir.”

Kaynak: AA