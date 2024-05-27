Dışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de 'Filistin' çağrısı: Tanımayı ertelemek sorunu çözmeyecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" ve "Filistin’in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" toplantısında mesajlar aktardı.

Fidan, Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı ve Filistin'in tanınması için İsraillilerin Filistinlilerle görüşmesinin beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, İsrail'in Filistin yönetimini baskı altında tutmak için Filistin'in gelirlerini dondurmasına dikkat çekti ve Filistin Yönetimi'nin sürdürülebilir finansmanının sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in Filistinlileri yok etme ve ortadan kaldırma planlarının her geçen gün arttığını vurguladı.

Toplantılarda Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlı duruşu ve Filistin Devleti'nin tanınması için yoğun çabaları ön plana çıktı.

Öte yandan Fidan, tanımayı ertelemenin sorunu çözmeyeceğini ve sadece İsrail'e daha fazla zaman kazandıracağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA