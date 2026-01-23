Diploma Davasında Kritik Karar! İmamoğlu Başvurmuştu

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen sürecin başlangıcı olan diploma iptaline karşı açtığı davada karar çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesine ilişkin açtığı davayı oy birliğiyle reddetti.

Dava kapsamında yapılan duruşma 15 Ocak’ta görülmüştü. İmamoğlu, savunmasında diplomasının 35 yıl boyunca geçerli olduğunu vurgulayarak, iptal kararının Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının hemen ardından alınmasına dikkat çekmişti.

