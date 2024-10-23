Devlet Bahçeli'nin Öcalan Çağrısı Gazete Manşetlerine Nasıl Yansıdı?
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında tarihi bir çağrıda bulundu. Bahçeli terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun" dedi. Peki, Bahçeli'nin çağrısı gazete manşetlerine nasıl yansıdı?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı, "örgüte silah bırakma talimatı verip terörün bittiğini ilan etsin" çağrısını, bu haftaki grup toplantısında bir ileri aşamaya taşıdı. Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.
Bahçeli'nin tarihi çağrısı Türkiye gündemine de bomba gibi düştü. Bahçeli'nin çağrısı gazete manşetlerine ise şöyle yansıdı...
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