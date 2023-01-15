Devlet Bahçeli'den 'Altılı Masa'ya çağrı: Erdoğan etrafında kenetlenelim

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği seçim kampında açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"MHP SEÇİME TAM MANASIYLA HAZIRDIR"

İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. MHP seçimlere fikren, siyaseten, heves ve heyecan bakımından tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır.

Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzu bahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.

"ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR MEVSİMİ AYNI ZAMANDA SANDIK VE SEÇİM MEVSİMİDİR"

Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır. Milletimizin yalancılara, yabancılara ve onların yerli acentesine dönüşmüş siyasi figürlere itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Sızlanarak hiçbir şey yapamayız. Davası olanın umudu vardır. İman varsa imkan vardır ve karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Kararlı yükseliş, iddialı yürüyüş hızla devam etmelidir. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş, davul kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Bu ağır kusurlu bir siyasetçi küstahlığıdır. Zillet İttifakı'nın yapabildiği şey yen sistem muhalifliğidir. Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanlığı sistemini suçluyorlar. Toplanıyor, dağılıyor sisteme iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Aziz milletimiz bu sisteme alışmıştır. Bunların geçim kapısı hamasettir.

Serok Ahmet "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir. Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Projemiz, planımız budur diyemiyorlar. Kriz ibrazı yapıyorlar. 6'lı masa siyasi hesaplarla sallanmaktadır. Cumhurbaşkanı olarak oynatacak kukla aramaktadırlar. Asıl kuklacılar ise küresel güçlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı.

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