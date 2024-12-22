Devlet Bahçeli Konuşuyor, Suriye İçin Ne Mesaj Verecek?

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Sertifika Töreni'nden konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye kabuğunu kırmış, bölgesel ve küresel kuvvet dengesini ters çevirmiştir. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar, her meseleyi saptırmak için konuşanlar esasta siyasetin konusu değillerdir. Bunlar patolojik vakalardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin, demokrasiye değer katması, beyhude bir beklentidir.

- Türk milleti, tarihi müktesebatıyla birleşmiş, jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir, yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kapasite ve karakterine dayanan Türkiye Yüzyılı vizyonu böylesi bir düşünce temelinde oturmuştur.

- Ürkekliği kabul etmiyoruz. Bireysel çıkarları öne almıyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Kardeşliğin, kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

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Kaynak: Haber Merkezi