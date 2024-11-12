Devlet Bahçeli Grup Toplantısında Konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz. İçe kapanarak kaotik gelişmeleri lehimize çeviremeyiz.

- Siperlerimizden çıkıp görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teşhis edilmiş hastalıklı bir güruhu cesaretle ayıklamalıyız. Geleceğin yol haritasını milli değerlerle çizmeliyiz. Tarihe mühür vurmalıyız.

- 2022 yılında başlayan çalışmalar, 2024 yılı Eylül ayında tamamlanmış, 34 harften mürekkep olarak alfabe çerçevesinde uzlaşma sağlanmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır. Makus tarihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak alfabeye hazır olması, Türk birliğini müjdesidir.

- Ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP liderinin dönüş yolunda uçuruma savrulmaması, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim.

- Fazla dönüş denge ve şuur kaybına yol açıp, düşürebilir. Devşirilen, demlenenlere aldırmıyoruz. Dönen dönsün, biz yolumuzdan dönmeyiz. Bizim yolumuz Türkiye Yüzyılıdır. Horasan'dan Kudüs'e kadar bir insanın ayağına taş değse kanayan bizim kanımızdır.

- Tarihi baştan yazmak elimizde. Bu fırsat kaçmamalı Türk birliği hayal safhasında kalmamalıdır. Türk milliyetçisi olarak doğduk, öyle yaşadık, öyle öleceğiz.

- İnsanlık dehşet ve şiddet sarmalına adeta hapsedilmiştir. Mazlum milyonlar can çekişmekte küresel emperyalizm ve Siyonist barbarlık bütün sabır eşiklerini ihlal etmektedir.

- İsrail'in durdurulması elzemdir. İki devletli çözüm sadece Orta Doğu değil, dünya için önemlidir. Vahşet ile medeniyet, vandallık ile merhamet aynı çerçevede duramaz. Dünya adeta ateş altındadır. Küresel statüko sarsılmaktadır. İnsan hak ve özgürlükleri zifiri karanlıktadır.

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