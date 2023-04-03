DEVA seçim kampanyasını başlattı: Çalışan Türkiye'nin sesiyiz

DEVA Partisi, 14 Mayıs’taki seçimleri için hazırlanan kampanya videosunu yayınladı. Videoda Babacan "İlk kez seçime giriyoruz. Bizim gibi düşünen ne kadar çok insan var bu seçimde göreceğiz” dedi.

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Millet İttifakı’nda yer alan DEVA Partisi 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için kampanyasının startını verdi. Sosyal medya hesabından “Biz Çalışan Türkiye’nin Sesiyiz” sloganıyla hazırlanan reklam filmi yayınlanırken DEVA lideri Ali Babacan da filmde yer aldı.

İlk kez seçimlere girdiklerini ifade eden Babacan, “Bizim gibi düşünen ne kadar çok insan var bu seçimde göreceğiz” dedi. DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, filmde “Büyüme, iş bitirme, sorun çözme, atılım, demokrasi, adalet, dürüstlük, şeffaflık, özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı”dan oluşan 11 temel kavram vurgulandı. DEVA Partisi, seçim kampanyasına “Kim ne derse desin, bu seçim aklıselim kazanacak. DEVA yakında iş başında” mesajıyla sonlandı. 

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Seçim 2023
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