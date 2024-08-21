Destek Alanlara 'Vatan Haini' Diyordu... SETA Yine AB'den Fonlandı!

Avrupa Birliği'nin (AB) Erasmus+ adlı hibe programının Türkiye'de hep iktidara yakın isimlerle partnerlik kurması tartışma yaratırken, bir "Avrupa fonu" transferi daha dikkat çekti.

Kurucuları arasında MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da olduğu, dışarıdan fon alan kuruluşları "vatana ihanet etmekle" suçlayan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), geçen mayıs ayında olduğu gibi yine AB'den 291 bin 20 euroluk fon aldı.

T24'ün aktardığına göre; SETA’nın aldığı fonlar şu şekilde:

-Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri projesi için 41 bin 20 Euro

-Bilgi ve Veri Güvenliği ile Güçlendirilmiş Sivil Toplum Çalışmaları projesi için 250 bin Euro.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz mayıs ayında gazeteci Metin Cihan, SETA Vakfı'na 250 bin Euro ve 41 bin 20 Euro'luk ödemeler yapıldığını açıklayarak, "SETA Vakfı listeler yayınlayıp Avrupa'dan fon alanları vatana ihanetle suçluyordu. Meğer kendileri fon alıyormuş. Aşağıdaki projeler hâlâ devam ediyor, hâlâ fon alıyorlar. Vakıf kurucusu şimdi MİT başkanı olan İbrahim Kalın. Koordinatörlerden biri Fahrettin Altun. Evet, maalesef" demişti.