Dervişoğlu'ndan Soylu'ya: 'Bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazım'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “14 Mayıs 2023 Batı’nın siyasi darbe girişimidir” sözlerine tepki gösterdi.

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Dervişoğlu'ndan Soylu'ya: 'Bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul’da 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Bakan Soylu’nun sözlerine bugün yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Dervişoğlu’nun açıklaması şöyle:

“SEÇİMLERİ BİLE DARBE İLE ÖZDEŞLEŞTİREN BU AKLIN DEVLET YÖNETİMİNDEN MUTLAK SURETTE UZAKLAŞTIRILMASI LAZIM”

“Bir iktidarın seçimle değişmesini darbe sayan zihniyet, demokratik değişimin hangi yöntemle yapılacağını bir anlatsa da bizler de anlasak.  Seçimleri bile darbe ile özdeşleştiren bu aklın devlet yönetiminden mutlak surette uzaklaştırılması lazım.

“MİLLET HAK ETMEDİĞİ BU YÖNETİM ANLAYIŞINI 14 MAYIS’TA TARİHE GÖMECEKTİR”

Bu ifadeler gayrı meşru kafa ile hukuk devleti yönetmeye çalışanların hezeyanlarıdır. Millet hak etmediği bu yönetim anlayışını 14 Mayıs’ta tarihe gömecektir. Bunun öncülüğünü de İzmir yapacaktır.”

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