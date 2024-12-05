Dervişoğlu, TÜRK İŞ'i Ziyaret Etti: '28 Binin Altındaki Rakam...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay'la görüştü.

İki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asgari ücret belirlenmesi hususunda TÜRK İş’in kanaatleri bizim açımızdan önem arz ediyor. Bizim İYİ Parti olarak meseleye makul bir çerçeveden bakıp makul bir asgari ücret belirlememiz var. 28 bin lira asgari ücret belirlenmesinin hem işveren açısından hem de işçi açısından önemli olduğunu ifade ettik. 28 binin altında kalacak rakam, bugünkü yaşam koşullarında ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte değil. Bunu 30 da yapsanız 35 de yapsanız elbette ki eksiklikleri olacaktır ama bu 28 binin altındaki rakam vatandaşları açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edecektir.

Ekonomik program yaptığını zannetmek güzel bir şey ama sosyal politikalar da yapılmalı.

Yaptığımız açıklamada yüksek olursa işverene düşük olursa işçiye zarar veren uygulamalarla karşı karşıya kalınıyor. Herkes birbirinden rakam bekliyor, hükümetin de ortaya bir şey koyması lazım. Makulde buluşmayı arzuluyor bu ülke. Bu ülke hepimizin, iş dünyası hepimizin. Çalışanlar da hepimizin.

TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnsanca yaşayacak bir ücret gerekiyor. İnsanca yaşayabilecek bir ücret talep ediyoruz. İşveren ve hükümet bir rakam söylemeden arkadaşlarımız bir rakam söylememek için gayret ediyorlar. Bu ülkede bir senedir asgari ücret artmıyor ama enflasyon artıyor. Enflasyonun artmasına asgari ücret sebep değil. İşçinin bir ailesi var o ölçüde bakmak gerekiyor. Bu akşam DİSK ve HAK İŞ'in başkanlarıyla tekrar masaya oturacağız.

AYRINTILAR GELECEK...