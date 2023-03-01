Deprem sonrası en kapsamlı anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!

Ülkenin gündemi bir anda deprem olurken, birçok siyasetçi ve seçmen de seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini merak etti. Bunun yanında depremin partilerin oy oranlarını nasıl etkilediğinden kurumlara bakışı değiştirip değiştirmediğine kadar birçok konu da gündeme geldi.