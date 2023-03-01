Deprem sonrası en kapsamlı anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
İstanbul Ekonomi Araştırma, 16-20 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye genelinde 2000 kişi ile düzenlediği anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre partilerin son oy oranlarından depremin yönetilmesine kadar birçok konuda seçmenin eğilimi ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Türkiye'de herkesin canını yaktı. Yakınlarını kaybedenler olduğu kadar yaşanan felakete duyarsız kalamayanlar da depremle birlikte yıkıldı.
Ülkenin gündemi bir anda deprem olurken, birçok siyasetçi ve seçmen de seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini merak etti. Bunun yanında depremin partilerin oy oranlarını nasıl etkilediğinden kurumlara bakışı değiştirip değiştirmediğine kadar birçok konu da gündeme geldi.
İstanbul Ekonomi Araştırma, 16-20 Şubat 2023 tarihleri arasında yaptığı anket sonucunu paylaştı. Ankette seçmenin oy verme eğiliminden deprem yönetimine kadar birçok soru soruldu.
Katılımcılara "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilendiniz mi?" sorusu yöneltildi.
Sonuçlara göre, katılımcıların %15’i deprem sırasında deprem bölgesindeydi ve depremden doğrudan etkilendi.
Katılımcıların %44’ü deprem bölgesinde olmadığını ama yakınlarının etkilendiğini belirtti.
%41’lik kesim ise yakınlarının ya da kendisinin deprem bölgesinde olmadığını, depremden etkilenmediğini dile getirdi.