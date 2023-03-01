Deprem seçmenlerin oy tercihini değiştirdi mi? İşte TEAM'in son anketi
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin deprem sonrasında yaptığı anketin sonuçlarına göre felaketlerin yarattığı travma seçmenlerin oy tercihini değiştirmedi. Prof. Dr. Evren Balta, anketi yorumladığı yazısında afetler sonrasında kararların değişmesinin zaman alabileceğini ifade ediyor.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP - %37,5
CHP - %24,5
İYİP - %11,6
HDP - %11,1
MHP - %6,6
Diğer - %8,7
TEAM verilerine göre Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Erzurum'da AKP; İzmir, Eskişehir, Antalya, Mersin ve Hatay'da CHP; Güneydoğu illerinde ise HDP birinci parti çıkarak seçmenlerin tercihleri oldu.
Araştırma sonuçlarına göre parti bazlı milletvekili dağılımları şöyle oldu; AKP - 277 CHP - 166 HDP - 71 TEAM verilerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmediği iddia edildi. Ocak ayı verileri ile kıyaslandığında AKP'nin oylarının %37,5'te sabit kaldığı, MHP oylarının ise %6,5'ten %6,6'ya yükseldiği görülüyor. İYİ Parti - 63 MHP - 23