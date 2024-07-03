Deniz Zeyrek'ten Kritik İddia! Kabinede Dokunulmayacak Gözde Bakan Kim?

Kabinede yaşanan iki bakan değişiminin ardından Ankara kulislerindeki hareketlilik devam ediyor. Kulislere göre kabinede değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Kabinedeki değişim daha yeni başladı. Sayının altı hatta sekize çıkması muhtemel. Mehmet Şimşek dışında hiçbir bakanın yeri garanti değil" dedi.

Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca'nın istifa nedenlerine değinen Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"SADECE 'SAĞLIK' DEYİP GEÇMEYİN"

"Hastaneleri olan ve aynı zamanda sağlık alanında öne çıkmış bir üniversitenin sahibi Fahrettin Koca’nın sektördeki iktidar yanlısı büyük yatırımcılarla çıkar çatışması yaşamış olması, o yatırımcıların bu konuları Erdoğan’a taşıması, Erdoğan’ın da Koca’nın affını istemiş olması muhtemel. Bir süredir şehir hastaneleri Kamu Özel İş Birliği sistemiyle değil, Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkanlarıyla yapılıyordu. Yeni bakan yeniden Kamu Özel İş Birliği yöntemine dönebilir. Doktor kadroları yandaş hastane sahiplerine akabilir. Şehir hastanelerine taşındıktan sonra şehir merkezlerindeki binaları boş kalan eski devlet hastanelerinin kupon arazileri büyük konut projeleri kovalayan müteahhitlere tahsis edilebilir. Büyük rantlar üretilebilir. Yani bakan değişikliğinin nedenlerini konuşurken sadece sağlık deyip geçmeyin.

"ÖZHASEKİ ZAMANINDA MUHALİF BAŞKANLARA AYRIMCILIK YOKTU"

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ise önceki bakan Murat Kurum oldu. Kurum’un İstanbul’daki seçim hezimetinden sonra ne olacağı merak ediliyordu. Özhaseki, eski tip bir siyasetçiydi. Muhalif belediye başkanları, Özhaseki zamanında bakanlıktan talepleri konusunda ayrımcılığa maruz kalmadıklarını anlatıyordu. Ekrem İmamoğlu ve CHP karşısında büyük bir yenilgi alan Kurum’un CHP’li belediyelere aynı hoşgörüyü göstermesini beklemek safdillik olur. Özhaseki, ihaleler konusunda da bildiğini okumaya çalışıyordu. Son dönemde plajlardaki işgalcilere savaş açarken 'arkalarında kim olduğuna bakmaksızın' yıkacağını ilan etmişti ve yıkmaya başlamıştı da... Şahsi kanaatim, Özhaseki’nin önemli bir projeyi ya da ihaleyi imzalamadığı için istifaya zorlandığı, Kurum’u büyük müteahhitlerin istediği yönündedir. Bu açıdan Özhaseki’nin istifasını duyurduğu mesajda 'çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum' ifadesini kullanması son derece önemlidir.

"ŞİMŞEK DIŞINDA HİÇBİR BAKANIN GİTMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Kabinedeki değişim daha yeni başladı. Bu yaz boyunca birer ikişer bakan değişikliği haberleriyle karşılaşacağız. Sayının altı hatta sekize çıkması muhtemel. Yabancı yatırımcıların bakan değişiklikleriyle ilgili sorularına verdiğim yanıtı tekrarlayarak bitirmek isterim: Mehmet Şimşek dışında hiçbir bakanın yeri garanti değil. Hiçbirinin gitmesi de sürpriz olmaz. Şimşek’in kaderi ise göstergelere bağlı."