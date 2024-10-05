Dengeler Değişti... Cumhurbaşkanlığı Anketinde O İsim Liste Dışı

MetroPOLL Araştırma, son anketinde 3 cumhurbaşkanı adayı arasında nasıl tercih yapacaklarını katılımcılara sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasaklı olduğu koşullarda yapılacak seçimlerde hangi adaya oy verirsiniz sorusunda, katılımcılara üç seçenek sunuldu.

Bu seçenekler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

İMAMOĞLU'NUN DAHİL EDİLMEDİĞİ ANKET

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar'ın "İmamoğlu’nun siyasal yasaklı olması halinde Erdoğan’la Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik senaryonun sonucunu görmek amacıyla sorulan soru" diyerek paylaştığı araştırmanın sonucuna göre ise en çok oyu alan isim ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu.

ÜÇ ADAYLI YARIŞTA MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Yayınlanan anket sonuçlarına göre ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimde katılımcıların yüzde 40'ı Yavaş'a, yüzde 29'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüzde 12.6'sı ise Özel'e oy vermeyi tercih edeceklerini ifade etti.

YÜZDE 20’YE YAKIN KATILIMCI TERCİH YAPMADI

12-19 Eylül arasında 28 ilde 1.576 kişi ile yapılan ankette yüzde 18.4 üç adaydan birini seçmedi.

CHP’LİLERİN TERCİHİ YAVAŞ OLDU

Böyle bir senaryoda AKP'lilerin yüzde 60'ı Erdoğan'a, yüzde 16.4'ü ise Yavaş'a oy vereceğini belirtti. CHP'lilerin yüzde 74'ü Mansur Yavaş, yüzde 17'si Özgür Özel dedi.

MHP'lilerin yüzde 32'si Yavaş'ı, yüzde 51'i ise Erdoğan'ı tercih ederken İYİ Parti seçmeninin yüzde 68'i Mansur Yavaş'a, DEM Parti seçmeninin yüzde 38'i Özgür Özel, yüzde 25'i Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem