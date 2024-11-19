Demokrat Parti’de İstifa Sonrası Bomba Kulis! Gözler Atacakları Adımda... Bir Tek O Partiyi Veto Etmişler

Demokrat Parti’de Pazar günü gerçekleştirilen 15’inci olağan kongrenin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

Enginyurt istifasını “Bugün itibari ile Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim” diyerek duyurdu.

KOLTUK SAYISI 1'E DÜŞTÜ

İki milletvekilinin de istifa etmesinin ardından Demokrat Parti’nin Meclis’teki koltuk sayısı 1'e düştü. Gültekin Uysal’ın yeniden genel başkan seçildiği kongrenin ardından yapılan istifalar, Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

‘CHP SEÇENEKLER ARASINDA DEĞİL’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Demokrat Partili kaynaklar, Enginyurt ve Uzun’un başka bir partiye geçeceğini iddia etti. İki ismin birlikte hareket edeceği iddia edilirken, yeni partiye geçiş ihtimalinde CHP'nin seçenekler arasında yer almadığı öne sürüldü.

‘MERKEZ PARTİ İHTİYACININ OLDUĞU AÇIK’

Öte yandan Cumhuriyet’e konuşan Cemal Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: Merkezin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 30-35 bandında değişmeyen bir oy oranı var. Merkez parti ihtiyacının olduğu açık.

Kaynak: Cumhuriyet