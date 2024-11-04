DEM'li Belediyelere Kayyıma Kılıçdaroğlu'ndan Sert Tepki

DEM Partili belediyelere kayyım atanmasının ardından bir tepki de CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok!” ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alınarak, yerlerine kayyım atandı. Kayyımlara kamuoyundan çeşitli sesler yükselirken, bir tepki de CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan şunları yazdı:

Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz! Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok! Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum.

Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu.



Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz!



Hukuksuz… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem