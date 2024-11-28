Demirtaş'tan Kritik İmralı Mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı programda tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Bakırhan, Demirtaş’ın DEM Parti’nin gidişatından memnun olduğunu belirterek, çözüm sürecinin merkezinin İmralı olduğunu vurguladığını ifade etti.

DEMİRTAŞ’TAN İMRALI MESAJI

Bakırhan, Demirtaş’ın kendilerine ilettiği mesajı da paylaştı:

"Parti iyi gidiyor. Eğer hükümet bu konuda gerçekten iyi niyetliyse, DEM Parti üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli. Ancak bu meselenin çözüm merkezi İmralı’dır. Sayın Öcalan’dır. Öcalan’ın vereceği her karara sonsuz inanıyor ve güveniyorum."

AYRIŞMA İDDİALARINI REDDETTİ

Parti içinde ayrışma olduğu iddialarını net bir dille reddeden Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Başkan DEM Parti’dir, DEM Parti Selahattin Başkan’dır. Figen Başkan DEM Parti’dir, DEM Parti Figen Başkan’dır. Ahmet Türk ise partinin temsilcisidir ve aracı bir rol üstlenmemektedir."

Kürt siyasi hareketinin 40 yıllık geçmişini hatırlatan Bakırhan, bölünme girişimlerinin başarısız olduğunu belirtti:

"Kürt zemini ayrıştırmalara prim vermez. Hepimizin ortak amacı Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüdür."

“DEM PARTİ OLARAK SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ”

Bakırhan, demokratik çözüm süreci için İmralı’ya gitmek üzere dilekçe verdiklerini ve bu sürecin yalnızca idari, sosyal, siyasal ve tutukluların da dahil edildiği bütüncül bir yaklaşımla başarıya ulaşabileceğini dile getirdi.

Demirtaş'ın desteğini vurgulayan Bakırhan, parti olarak çözüm için sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: MedyaScope