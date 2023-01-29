Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru: Seçimden sonra Saray'ı kadınlar tahsis etmek iyi olmaz mı?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Halk TV canlı yayında olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yöneltti.

Twitter hesabından "Herkese merhabalar. İyi yayınlar diliyor, tüm izleyicilere selam, sevgilerimi iletiyorum ve şu soruyu iletmek istiyorum" sözleriyle programın moderatörü Bengü Şap ve İsmail Küçükkaya'yı etiketleyen Demirtaş'ın sorusu şöyle:

"Seçimden sonra Saray'ın kurulacak Kadın Başkanlığı'na şiddete uğramış kadınların tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine, öğrenci yurtlarına, emekçi kadın misafirhanelerine, ev işçisi kadınların sendikalarına, kadın sığınma evlerine, bağımsız kadın örgütlerine tahsis edilmesi iyi olmaz mı?"