Demirtaş'tan İYİ Parti paylaşımı: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz

Selahattin Demirtaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına yapılan saldırıyı lanetlediğini belirterek "Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama sabredin" dedi.

Demirtaş'tan İYİ Parti paylaşımı: Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz" değerlendirmesini yaptı. 

İYİ Parti'ye yapılan saldırıyı lanetleyen Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: 

"İyi Parti'ye yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür saldırılar asla iktidardan bağımsız yapılamaz. Birileri seçim kampanyasını silahla, tehditle yürütmek isteyebilir ama herkes kararlılıkla, cesaretle 14 Mayıs'a hazırlanmalı. Sabredin, birlikte değiştireceğiz."

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