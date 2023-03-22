Demirtaş'tan Halk TV'ye mesaj: RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmiyoruz

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Halk TV yayınına mesaj yolladı.

Son kitabı DAD'ın tanıtımı nedeniyle RTÜK'ün ceza verdiği Halk TV'ye dayanışma mesajı gönderen Demirtaş, "Mithat Hoca'ya, Bengü Hanım'a, İsmail Bey'e ve tüm Halk TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda cezaevinden sizleri izliyoruz. Bu vesileyle Halk TV, Fox TV, Tele 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz. Selçuk Mızraklı ile birlikte içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız" dedi.