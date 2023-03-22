Demirtaş'tan Halk TV'ye mesaj: RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmiyoruz

Halk TV'de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın katıldığı Liderler Özel yayınına mesaj yollayan Selahattin Demirtaş, Halk TV, Fox, Tele1, ve Show'a verilen cezalara tepki gösterdi.

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Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Halk TV yayınına mesaj yolladı. 

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 Son kitabı DAD'ın tanıtımı nedeniyle RTÜK'ün ceza verdiği Halk TV'ye dayanışma mesajı gönderen Demirtaş, "Mithat Hoca'ya, Bengü Hanım'a, İsmail Bey'e ve tüm Halk TV izleyicilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Şu anda cezaevinden sizleri izliyoruz. Bu vesileyle Halk TV, Fox TV, Tele 1 ve Show TV'ye RTÜK tarafından verilen seçime müdahale amaçlı cezaları kabul etmediğimizi, adil yargı önünde er geç adaletin gerçekleşeceğini belirtiyor, yürekten inanıyoruz. Selçuk Mızraklı ile birlikte içten selamlarımızı tekrar iletiyor, özgür yarınlarda görüşebilmeyi umuyoruz. Birlikte başaracağız" dedi. 

 

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