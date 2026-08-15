Demirtaş'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden Flaş Çağrı: 'Artık Bir Saat Bile...'

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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Heyet, görüşmenin ardından ziyaretin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’ya çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verildiği, ikilinin değerlendirme ve önerilerinin alındığı belirtildi.

'TÜM TARAFLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

Demirtaş ve Mızraklı’nın, çerçeve yasanın TBMM’den büyük bir destekle çıkmasını 'çok değerli' bulduğu aktarıldı. Açıklamaya göre ikili, yasanın uygulanması için süreçte yer alan tüm tarafların üzerine düşeni yapacağına inandıklarını ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için herkesin katkı sunmasının önemine dikkat çekildi.

'ARTIK BİR SAAT BİLE MAHRUM KALMAMALILAR'

DEM Parti heyeti ayrıca Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin özgürlüklerine ilişkin çağrıda bulundu. Açıklamada, “Arkadaşlarımız, özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalıdır” denildi. Bu durumun hem adaletin hem de yürütülen sürecin gereği olduğu savunuldu. Heyet, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin yıllardır maruz kaldığını belirttiği hukuksuzluğun giderilmesinin, çerçeve yasanın açtığı yeni dönemde barış ve demokrasinin tesisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi