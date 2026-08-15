Demirtaş'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden Flaş Çağrı: 'Artık Bir Saat Bile...'

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Heyet, Demirtaş ve Mızraklı’nın çerçeve yasanın TBMM’den geniş destekle geçmesini değerli bulduğunu aktarırken, cezaevindeki siyasetçilerin özgürlüklerinden artık 'bir saat bile' mahrum bırakılmaması çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
Demirtaş'ı Ziyaret Eden İmralı Heyeti'nden Flaş Çağrı: 'Artık Bir Saat Bile...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Heyet, görüşmenin ardından ziyaretin içeriğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’ya çerçeve yasa ve süreçte gelinen aşama hakkında bilgi verildiği, ikilinin değerlendirme ve önerilerinin alındığı belirtildi.

'TÜM TARAFLAR ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'

Demirtaş ve Mızraklı’nın, çerçeve yasanın TBMM’den büyük bir destekle çıkmasını 'çok değerli' bulduğu aktarıldı. Açıklamaya göre ikili, yasanın uygulanması için süreçte yer alan tüm tarafların üzerine düşeni yapacağına inandıklarını ifade etti. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için herkesin katkı sunmasının önemine dikkat çekildi.

'ARTIK BİR SAAT BİLE MAHRUM KALMAMALILAR'

DEM Parti heyeti ayrıca Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin özgürlüklerine ilişkin çağrıda bulundu. Açıklamada, “Arkadaşlarımız, özgürlüklerinden artık bir saat bile mahrum kalmamalıdır” denildi. Bu durumun hem adaletin hem de yürütülen sürecin gereği olduğu savunuldu. Heyet, Demirtaş ve cezaevindeki diğer siyasetçilerin yıllardır maruz kaldığını belirttiği hukuksuzluğun giderilmesinin, çerçeve yasanın açtığı yeni dönemde barış ve demokrasinin tesisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar: 'Artık Analar Ağlamayacak, Gençler Toprağa Düşmeyecek'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesajlar: 'Artık Analar Ağlamayacak, Gençler Toprağa Düşmeyecek'Güncel

Demirtaş'tan Çerçeve Yasa Teşekkürü: 'El Ele Geleceğe Yürümek Zorundayız'Demirtaş'tan Çerçeve Yasa Teşekkürü: 'El Ele Geleceğe Yürümek Zorundayız'Güncel

DEM Parti Görüşmenin Ayrıntılarını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ne Konuşuldu?DEM Parti Görüşmenin Ayrıntılarını Paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ne Konuşuldu?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Selahattin Demirtaş Selçuk Mızraklı DEM Parti
Son Güncelleme:
CHP Kongre Süreci İçin Düğmeye Bastı: 5 İle Yeni Yönetim Atandı CHP Kongre Süreci İçin Düğmeye Bastı: 5 İle Yeni Yönetim Atandı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu: İYİ Partili Mustafa Gürban İstifa Etti İYİ Partili Mustafa Gürban İstifa Etti
ÇOK OKUNANLAR
Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı
'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar Evrakları İmha Ederken Basıldılar
Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı
İran, Savaş Sırasında Düşürülen Savaş Uçaklarındaki Pilotların Katar Tarafından Esir Alındığını Duyurdu 'Pilotlarımız Katar Tarafından Rehin Alındı'