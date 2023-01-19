Demirtaş: Mayıs ayı, Erdoğan'ın gidişi için son derece uygun

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes 'yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 'altılı masa' diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" sözleriyle seçim günü olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etmesini yorumladı.

Siyasetçi, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'ın "Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesine ne diyorsunuz? Demokrat Parti ve tek parti dönemine referans vermesi iktidar için iyi bir fikir mi?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Erdoğan’ın 73 yıl önceki bir tarihe gönderme yaparak subliminal mesaj vermeye çalışması, halktan da siyasetten de iyice koptuğunun net bir göstergesi oldu.

'ANCAK BUGÜNÜN ERDOĞAN'INA YAKIŞIRDI'

İnsanlar, yaşadıkları yoksulluktan, ekonominin yol açtığı trajediden dolayı 73 saat önce ne yediklerini hatırlayamaz durumdayken kalkıp 73 yıl önceyi referans vererek heyecan yaratacağını sanmak ancak bugünün Erdoğan’ına yakışırdı.

'HATALI BİR SEÇİM STRATEJİSİ'

Adnan Menderes’e gönderme yapmak aynı zamanda Erdoğan’ın anlatacak yeni bir hikayesinin olmadığının da itirafıdır. Tek parti ve Menderes dönemi, hele de günümüz gençlerinde hiç heyecan yaratmaz. Tam tersine, geçmişi işaret etmek son derece hatalı bir seçim stratejisi.

'MAYIS AYI ERDOĞAN'IN GİDİŞİ İÇİN SON DERECE UYGUN'

Muhalefete düşense 73 yıl öncesini değil, 73 yıl sonrasını işaret etmek ve ortaya, buna uygun bir vizyon koymaktır. Aslında mayıs ayı, Erdoğan’ın gidişi için son derece uygun bir ay. Anlaşılan bu mayıs, tarihe geçecek güzel bir mayıs olacak. Şimdiden 'Yaşasın 1 Mayıs' diyelim, devamını getiririz.”