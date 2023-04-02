Demirtaş, 'Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur' diyenlere seslendi

Twitter hesabından paylaşım yapan Selahattin Demirtaş, "'Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur' diyenler var ya. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur” diyenler var ya. Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür? Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?