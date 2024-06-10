DEM Partili Sırrı Sakık’ın oğlu, ‘silahlı saldırı’ suçundan savcılığa sevk edildi

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık’ın savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Politikyol’un haberine göre, Cenk Sakık’ın ‘silahlı saldırı’ düzenlediği gerekçesiyle savcılığa sevk edildiği belirtildi.

Sakık’ın bugün sabah 4 sularında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde M.K. isimli bir kişiyi silahla vurarak yaralamış.

Savcılık ve emniyetten yapılan açıklamada, olayın şüphelisi olduğu yazılan Sakık‘ın öğle saatlerinde olayda kullandığı tabancayla teslim olduğu ve nöbetçi savcılığa sevk edildiği duyuruldu.

M.K.’nin tedavisinin ise İbni Sina Hastanesi‘nde devam ettiği belirtildi.

BİR DİĞER OĞLU DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Sırrı Sakık'ın bir diğer oğlu Sidar Sakık da 2012 yılında kaldığı evin balkondan atlayarak hayatına son vermişti.