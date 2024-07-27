DEM Partili Perihan Koca: Hatay'da Rezerv Alan İşkencesini Derhal Durdurun

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Hatay'ın sorunlarını dile getirerek, "Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun" dedi.

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DEM Partili Perihan Koca: Hatay'da Rezerv Alan İşkencesini Derhal Durdurun

Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, "Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Koca, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın sorunlarını dile getirdi. Depremzede halkın yaralarının sarılmadığı gibi deprem suçlarına her geçen gün bir yenisinin eklendiğini belirten Koca şöyle konuştu:

"Hatay'da son bir haftada rezerv alan işkencesiyle depremzedelere zulmediliyor. Gültepe Mahallesi'nde halka evlerini boşaltması için tebligat gönderildi. Akevler Mahallesi'ndeki hasarsız ve hasarlı evlere ağır hasarlı yıkım tebligatları gönderildi. Yine Esentepe Mahallesi'nde hasarsız binaların elektrik ve suları kesildi. Antakya'nın rezerv alan ilan edilen birçok mahallesinde yargı süreci tamamlanmadan elektrik sayaçları söküldü. Hatay'da depremzede halk 'Yuvamıza dokunmayın' diye isyan ediyor. Biz de buradan bir kez daha ifade ediyoruz, Hatay'da depremzedeye rezerv alan işkencesini derhal durdurun."

Kaynak: ANKA

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DEM Parti Perihan Koca
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