DEM Partili Başkanı'nın pasaportuna el konuldu

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gülşen Sincar, yurt dışına gitmek istediği sırada İstanbul Havalimanı’nda pasaportuna el konuldu.

DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Gülşen Sincar, İsviçre’de yaşayan ailesini ziyaret etmek için gittiği İstanbul Havalimanı’nda yapılan uçuş işlemleri sırasında pasaportuna el konuldu.

Pasaportuna el konulmasına ilişkin Sincar’a yapılan tebligatta, “Bahse konu pasaportun 2 Haziran 2024 tarihinde Ankara- NVİ tarafından İptal/İdari karar kaydı ve pasaport bilgileri açıklama kısmında yurt dışına engel teşkil eden şerh kaydı bulunduğu tespit edilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: ANKA