DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan Gözaltına Alındı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, bu sabah DEM Parti Akdeniz Belediye eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan’ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Başta Mersin’in seçilmişleri olmak üzere tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Akdeniz Belediyesi'nde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den gözaltılara ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere kolluk marifetiyle ablukaya alındı, belediyeye giriş çıkışlar engellendi. Gözaltı ve kayyım gerekçesi yapılan soruşturmanın 2024 yılına ait olduğu söyleniyor.

Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA-ANKA