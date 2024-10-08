DEM Parti'den Yeni 'Tokalaşma' Çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması siyasetin gündemine otururken, DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri ile tokalaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, müzakereye ve diyaloğa hazır olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Şu unutulmamalıdır ki sözde değil özde, kamera karşısına çıkıp iki söz söyleyerek yetinilmemesi değil, tam da çözüme dair bir planın kamuoyuna açıklanması, böyle bir programla ortaya çıkılması böyle bir somutlukla ancak siyaset konuşulabilir.”

'TOKALAŞMAK KIYMETLİ...'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da katıldığı bir programda konuya ilişkin konuştu ve "Selamlaşmak, tokalaşmak çok kıymetli çünkü biz şunu söylüyoruz zaten. DEM Parti olarak uzlaşıyla, diyalogla çözelim sorunlarımızı, konuşarak çözelim diyoruz. Bu bir başlangıç noktasıysa normal bir selamlaşmanın ötesinde bir anlam içerir elbette bizim için. Bunu görmek gerekir. Bunun için şu anda buna dair bir yorumda bulunmak için erken” dedi.

Tokalaşmanın Türkiye için anlamlı olduğunun altını çizen Doğan, “Bahçeli 'Ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledikten sonra bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini söyledikten sonra böyle bir karar verdim' diyor. Ekstra bir anlam yüklemiyor” dedi.

BAHÇELİ DE BUGÜN TOKALAŞMAYA DEĞİNDİ

Öte yandan bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun teklifidir. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir. Biz gelişigüzel can sıkıntısından anlık dürtülerle el uzatmayız durduk yere el vermeyiz. DEM'e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir” ifadelerini kullanmıştı.