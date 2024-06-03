DEM Parti'den 'kayyım' atamasına karşı hamle: Her belediyede nöbet tutacaklar

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Partili her belediye önünde 'kayyum siyasetine' karşı nöbet tutacaklarını duyurdu.

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DEM Parti'den 'kayyım' atamasına karşı hamle: Her belediyede nöbet tutacaklar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin genel merkezinde konuştu.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınıp arından görevinden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in atanmasına tepki gösterdi.

Koçyiğit, irade gaspına karşı bütün belediye önlerinde nöbet eylemleri başlatacaklarını açıkladı.

DEM Partili Başkanvekili, "31 Mart seçimlerinde kaybettiklerini, kayyım yoluyla geri almalarına bir kez izin verirsek nerede sonuçlanacağını tahmin etmek zor değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Koçyiğit, "Nöbet bütün belediyelerimizin önünde olacak. Çeşitli kentlerde de demokrasiyi savunacağımız bir nöbet eylemi başlatacağız. Tüm demokratik güçlerle ortaklaşarak süreci yürüteceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını; Hakkari Valisi Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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