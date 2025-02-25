DEM Parti'den İmralı İçin 3. Başvuru
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'ya üçüncü ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası Kürt meselesinde yeniden gelişen süreç devam ediyor.
DEM Parti heyeti, üçüncü kez İmralı Cezaevi'ne giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için hazırlık yapıyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, parti heyetinin Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru gerçekleştirdiğini söyledi. Heyetin bu ziyaretiyle İmralı’dan gelmesi beklenen çağrının tarihinin de belli olacağı öngörülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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