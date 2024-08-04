DEM Parti'den Gezi Tutuksu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e Ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi davası tutuklusu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çıkışında ziyarete ilişkin gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Mater ve Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu söyledi.

Hatimoğulları, cezaevlerindeki hasta hükümlülerin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Burada konuşan Hatimoğulları, “Bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’nde Çiğdem Mater ve sevgili Mine’yi ziyaret ettik. Ama Gezi ile ilgili açıklamamızı yarın Silivri Cezaevi’ndeki ziyaretimizi de gerçekleştirdikten sonra orada yapacağız. Değerli ailelerimiz, cezaevlerinde devam eden baskılar, cezaevlerinin adeta bir işkencehaneye dönüşmesini protesto etmek amacıyla her pazar günü olduğu gibi bugün de burada bulunuyorlar. Bizler de bugün Türkiye’nin asli gündemlerinden biri olan cezaevleri sorununu bir kez daha gündeme taşımak üzere ve burada bulunan tutuklu ailelerimizle dayanışmak için iki eş başkan olarak bu açıklamaya katıldık” dedi.

Açıklamaya, bazı tutuklu aileleri ve partililer de katılarak, oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA