DEM Parti'den Cumhurbaşkanına Çağrı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) TMOOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan 4. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.

"CUMHURBAŞKANI KONUŞMALI"

Kongre sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili sessizliğinin devam etmesine ilişkin ne düşündüğüyle ilgili soru üzerine "Bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Bu süreç olacak mı olmayacak mı? Türkiye'deki insanlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı da artık konuşmalı. Bu meselenin çözümde en önemli merkezlerinden birisidir iktidar partisi. Umarım yakın zamanda meseleye ilişkin bir şey derler ama hepsinden önemlisi artık Kürt meselesinin bir biçimde demokratik yol ve yöntemlerle diyalog ve müzakere ile çözülmesi büyük bir görev, sorumluluktur hepimizin üzerinde. Bu mesele çözülmediği için ekonomi, siyaset tarafta ciddi bir çürüme var. Umarım AKP de Cumhurbaşkanı da meseleye ilişkin pozitif, olumlu şu ana kadar uygulanan yöntemler dışında demokratik yol ve yöntemlerle çözümü esas alan bir duruş ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA