DEM Parti'den CHP'ye Ziyaret! Saat Belli Oldu

DEM Parti, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin bugün saat 15:00’te CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Özgür Özel ile yapılacak görüşmede, İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı ziyareti ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların ele alınması bekleniyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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DEM Parti'den CHP'ye Ziyaret! Saat Belli Oldu
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Türkiye'de son dönemde siyasi gündem epey hareketli. Bir yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında terör örgütü PKK'nın kabul ettiğini açıkladığı silah bırakmanın ne zaman gerçekleşeceği merakla beklenirken, bir yandan da ana muhalefet partisi CHP'nin yönettiği belediyeler birer birer gerçekleşen operasyonlar endişeyle izleniyor.

Gündemdeki konularla beraber siyasi liderlerin de gündemi giderek yoğunlaşıyor. Son olarak bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan DEM Parti'den bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyetin, bugün saat 15.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beklenen görüşmenin hemen öncesinde yapılacak bu ziyarette, İmralı heyetinin bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonların masaya yatırılması öngörülüyor.

DÜN DESTEK AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI

DEM Parti, dün CHP'li belediye başkan ve yöneticilerine yapılan operasyon sonrasında Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi'nin ziyaret edeceklerini açıklamıştı. Açıklamada, "Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Daimî Encümen Üyesi Serra Bucak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, bugün Adıyaman Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret edecektir" denilmişti.

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