DEM Parti'den CHP'ye Çözüm Çağrısı: Statükoya Sığınmayın Çözümün Yanında Yer Alın

Tuncer Bakırhan, son günlerde artan 'yeni çözüm süreci' ve 'yeni Anayasa' tartışmalarına değinerek, “Bu ülke bizim, herkes bunu böyle bilsin. Biz Kürtler, emekçiler ve ezilenler, bu ülkenin gerçek sahipleriyiz” dedi.

Ülkenin demokrasi ile buluşması için çürümeyi önleyecek mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, “Türkiye, bir sefalet ve suç meydanına dönüşmüşken iktidar, vergi ve ihale vurgunu peşinde koşuyor. Onların derdi, her gün katledilen kadınlar ya da Kars’tan Edirne’ye kadar uyuşturucu belasıyla mücadele eden gençler değil. İhale peşindeler ve yeni vergiler koymakla uğraşıyorlar” şeklinde konuştu.

Bakırhan, iktidarın geçen hafta uygulamaya koyduğu, dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi sistemine de dikkat çekerek, “Kredi kartı limitinden vergi alma fikri, trajikomik bir durumdur. Bu kadar dahiyane bir buluş için Nobel ödülü verilmesi gerekenler var” dedi. Ayrıca, çelik kubbe kurulacağına dair açıklamalara da tepki gösterdi; bunun emekçilerin 750 lirasıyla mümkün olamayacağını ifade etti.

Kürt meselesine ilişkin tartışmalara da değinen Bakırhan, “Kürtler kiminle konuşacaklarına kendileri karar verir. Bu, başkası adına konuşmaktır. 'Kürtler iktidarla anlaştı' diyenler, diyalog zeminlerini engelleyerek ülkenin çözümsüz kalmasını istiyor” dedi.

CHP'YE ÇAĞRI

Son olarak, CHP’ye çağrıda bulunan Bakırhan, “Gelin, bugün ilk Meclis'in ruhunu, 1921 Anayasası'nı aşacak bir çaba içinde olalım. Demokratik, laik adil bir cumhuriyet çağrısını biz de yineliyoruz. Ana muhalefet partisine büyük görev düşüyor. CHP, statükoya sığınmayan, çözüm karşıtı bir yere savrulmadan Kürt sorunu başta olmak üzere ülkenin temel meselelerinin demokratik bir şekilde çözülmesi için bir yerde durmalıdır. Çözümün yanında yer almalıdır

” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi