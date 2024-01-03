DEM Parti’de ön seçimler ertelendi

DEM Parti MYK'si, yerel seçimde gösterilecek adaylar daha önce 6 Ocak'ta başlayacağı ifade edilen ön seçimin 13-14 Ocak’ta yapılması kararı verdi.

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DEM Parti’de ön seçimler ertelendi

DEM Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek adaylar için ön seçimin 13-14 Ocak’ta yapılması kararlaştırıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 10 saat süren toplantıda ön seçimlere ve kent uzlaşısına ilişkin önemli kararlar alındı.

KİMLER GÖREV ALACAK?

Ön seçimlerin yaklaşık 50 merkezde 13-14 Ocak tarihlerinde yapılması karara bağlanarak görev alacak yüzlerce parti yöneticisinin belirlenmesi tartışıldı. Buna göre Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Kadın Meclisi üyeleri, Gençlik Meclisi üyeleri, ilçe yöneticileri ve sivil toplum kurumları temsilcilerinin ön seçim yapılacak kentlerde görev alması kararlaştırılırken görev alacak heyetler, ön seçimin sağlıklı ve şeffaf şekilde yapılması için ön bilgilendirme toplantıları yapacak. Kentlerde yer alacak delege listelerinin tamamlanması için de çalışmalar hızlandırıldı.

KENT UZLAŞISI İÇİN TEMASLAR YOĞUNLAŞTIRILACAK

DEM Parti’nin “Kent Uzlaşısı” çalışmalarının da kent kent netleşmesi için planlama yapıldığı belirtildi. Buna göre; Hatay, Mersin, İstanbul ve Ankara’da demokrasi güçleri, STK’lar ve siyasi partiler ile temaslar yoğunlaştırılacak.

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