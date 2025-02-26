DEM Parti Üçüncü Kez İmralı'ya Gidiyor, Tarih Belli Oldu

Adalet Bakanlığı tarafından, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için yaptığı başvuru kabul edildi.

AHMET TÜRK DE HEYETTE YER ALACAK

İlk iki ziyarette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti heyetinde bu kez yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer alacak.

İlk iki ziyarette yer almayan Türk, daha sonrasında DEM Parti’nin İmralı heyetinin gerçekleştirdiği temaslarda heyete dahil olarak görüşmelerde yer almıştı.

HEYET 7 KİŞİDEN OLUŞACAK

DEM Parti'nin İmralı'ya gidecek heyeti bu kez 7 kişiden oluşuyor.

İşte o heyet: Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol

ZİYARET YARIN GERÇEKLEŞECEK

Görüşmenin yarın (26 Şubat 2025 Perşembe) gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan DEM Parti tarafı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının görüntülü olmasını talep ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, böyle bir işlemin mevzuata aykırı olduğunu ifade etmişti.

Yarın yapılacak görüşmenin ardından terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın çağrısını hangi yöntemle yapacağının da netleşmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPILACAK

DEM Parti'nin İmralı'ya gidecek heyeti Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi