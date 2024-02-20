DEM Parti hakimi ikna etmeye çalışıyor: Yalnız İstanbul Büyükşehir değil dört ilçenin de listeleri gecikti

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini teslim etme süresi saat 17.00'de sona erdi. Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına sundu. Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına iletti.

Bağımsız adaylar da başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına yaptı.

'DEM PARTİ BAŞVURU YAPMADI' İDDİASI

DEM Parti'nin İstanbul İl Seçim Kurulu'na aday listesi başvurusunu geç yapması nedeniyle aday listesinin kabul edilmediği iddia edildi.

YALANLAMA GELDİ

Ancak DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, başvurularını zamanında gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Başvurunun 17.01'de yapıldığı belirtilirken; Doğan, spekülasyonun İl Seçim Kurulu tarafından giderilmesi gerektiğini söyledi.

SEZAİ TEMELLİ'DEN AÇIKLAMA

Sözcü TV'den aktarılan bilgilere göre, Doğan'ın aksine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli "Geç kalmışız, seçim kurulu başkanı bunu kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'e konuşan DEM Partili üst düzey bir yetkili şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçenin yetki belgesini elinde bulunduran arkadaşımız saat 16.55 sularında Çağlayan'daki adliyedeydi. Ancak listeyi teslim edeceği yere ulaştığında iki dakika gecikme oldu. Şu anda arkadaşımız hala adliyede ve ilgili hakimle görüşmeler sürüyor. Biz listelerimizin kabul edileceğini ve sorunun çözüleceğini düşünüyoruz."