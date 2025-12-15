DEM Parti İmralı Heyeti'nden İki Randevu Talebi

DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti.

DEM Parti İmralı Heyeti'nden İki Randevu Talebi
DEM Parti’nin İmralı Heyeti, hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti ile görüşebilmek için resmi randevu başvurusunda bulundu. Görüşmelerin hafta bitmeden yapılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Heyet, 12 Aralık Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmişti. Söz konusu temaslara DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol katılmıştı.

İmralı DEM Parti
