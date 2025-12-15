DEM Parti İmralı Heyeti'nden İki Randevu Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti’nin İmralı Heyeti, hem Adalet Bakanlığı hem de AK Parti ile görüşebilmek için resmi randevu başvurusunda bulundu. Görüşmelerin hafta bitmeden yapılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Heyet, 12 Aralık Cuma günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmişti. Söz konusu temaslara DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol katılmıştı.