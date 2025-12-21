DEM Parti İmralı Heyeti, CHP ve EMEP ile Görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de CHP'yi, saat 16.00’da da Emek Partisi'ni ziyaret edecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
DEM Parti İmralı Heyeti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilere ziyaretleri 22 Aralık Pazartesi günü de devam edecek.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
DURBAY'IN VEFATI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Heyetin CHP'ye hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Heyet, CHP ziyaretinin ardından saat 16.00’da da Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, EMEP heyetiyle de görüşecek.
Kaynak: ANKA