DEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarihi Görüşme Öncesi İlk Açıklama

Sırrı Süreyya Önder, "Sayın cumhurbaşkanını bilgilendireceğiz. Bundan sonrasına ilişkin önerilerimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı hem de barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" dedi.

"Tarihi görüşme diyebilir miyiz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz öyle iddialı laflar kullanmıyoruz. Onlar halkın takdiri. Biz süreci büyük bir irade ve kararlılıkla bu noktaya getirdik. Gayet korunaklı davrandık. Herkes de böyle davrandı. Bunun için de minnettarız bütün ülkeye."

Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme. Şimdiye kadar birçok görüşme gerçekleştirdik. Hem muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla hem İmralı'da sayın Öcalan ile ama aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle de birçok görüşme yaptık. Bugün sayın cumhurbaşkanıyla görüşme yapacağız. Bunun önemli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek istiyorum. Çünkü sayın cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılmasına gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz. Hepimize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun. Barışa vesile olsun" dedi.

"Görüşmeden sonra bir açıklama olacak mı?" sorusuna ise "Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz" diye yanıt verdiler.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi