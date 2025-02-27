DEM Parti Heyeti Üçüncü Görüşme İçin Yola Çıktı

DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşmek için yaptığı başvuru Adalet Bakanlığı tarafından dün kabul edildi.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti heyeti, Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi