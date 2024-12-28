DEM Parti Heyeti İmralı'da

DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Tarafların görüşmesi devam ediyor.

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DEM Parti Heyeti İmralı'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki parti grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' açıklamasının ardından ilk somut adım atıldı.

GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

DEM Parti'nin terör örgütü lideri ile görüşmesine Adalet Bakanlığı'nın olumlu yanıt vermesinin ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bugün İmralı'ya gitti.

Önder ve Buldan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesi devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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DEM Parti Abdullah Öcalan Sırrı Süreyya Önder
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