DEM Parti Görüşmesi Sonrasında CHP'de İkinci 'İmralı' MYK'sı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanmıştı. DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin CHP'nin izleyeceği yol haritasının ele alınması beklenen toplantı sonrası Özgür Özel önemli bir açıklama yapmıştı.

“BİRLİKTE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Özgür Özel “Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

DEM PARTİ’DEN CHP’YE ZİYARET

DEM Parti ve CHP heyetleri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmesi sonrası bugün araya gelmişti. Görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

ÖZEL: ÖNERİLERİMİZİ, TAVRIMIZI İFADE ETTİK

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Özgür Özel şunları söylemişti: Kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak, ilk baştan beri, Türkiye’nin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik.

İKİNCİ GÖRÜŞME YAPILACAK

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun yeniden bir araya geleceği açıklandı. Görüşmede ‘İmralı’ konusunun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi